Lamborghini doceniło Noble Lashes

Uroczystość organizowana przez Lamborghini zgromadziła wiele sław światowego formatu. Wśród zaproszonych gości znalazła się oczywiście marka Noble Lashes, która były reprezentowana przez założycieli (Pawła i Karola Wojciechowskiego).

Interesującym faktem jest to, że Noble Lashes jest marką niezwykle cenioną we Włoszech. Z tego względu sam Lamborghini zwrócił się z prośbą o wygłoszenie przemowy na temat działalności firmy. Podczas krótkiego przemówienia udzielono wszelkich informacji na temat planowanych projektów. Zdradzono również kilka sekretów dotyczących zmian, jakie w najbliższym czasie marka wdroży w życie. Zainteresowało to ogromną ilość zgromadzonych gości. Noble Lashes jest ceniona przez Włochów ze względu na wysoką jakość produktów, a także niesztampowe rozwiązania.

Założyciele Noble Lashes zostali zaproszeni również do muzeum Lamborghini. Twórca kultowych samochodów jest dla braci wielką inspiracją. Wojciechowskich cechuje wielka ambicja, pracowitość i wytrwałość. Nie osiadają oni na laurach, lecz cały czas stawiają na rozwój. Wszystko po to, aby marka Noble Lashes była nie do prześcignięcia.

Noble Lashes na pokazie Gianniego Versace

Lamborghini nie jest jedyną marką, która doceniła Noble Lashes. W roku 2017 produkty tego producenta zostały wykorzystane w pokazie Gianniego Versace. Modelki posiadały na swych powiekach przepiękne wachlarze rzęs, które idealnie wpasowywały się w charakter wydarzenia. Zmysłowo podkreślone spojrzenie w połączeniu z oszałamiającymi kreacjami Versace to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Była to prawdziwa uczta dla oczu, co zostało zauważone przez wszystkich gości obecnych na pokazie.

Prestiżowe marki zauważyły potencjał Noble Lashes. Jest to najlepszym potwierdzeniem tego, że firma jest liderem w branży. Warto również przypomnieć, że bracia Wojciechowscy to laureaci 2018 Małopolskiej Nagrody Gospodarczej. Noble Lashes zdobyło wyróżnienie w kategorii małych przedsiębiorstw. Paweł Wojciechowski podkreślił, że marka powstała nie tylko po to, aby rozwijać stylistykę rzęs, ale również promować przedsiębiorczą postawę wśród kobiet.