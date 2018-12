Na co stawia marka Noble Lashes?

Noble Lashes to marka, która od samego początku na pierwszym miejscu stawia swoje klientki. To z myślą o nich przygotowuje produkty i strategię działania. Dlatego też może się już w tym momencie pochwalić wieloma nagrodami i wyróżnieniami. To drugie w historii wyróżnienie dla Noble Lashes w plebiscycie "Pulsu Biznesu". W roku ubiegłym marka znalazła się na miejscu pierwszym. To kolejny dowód na to, że szybki rozwój i obrana strategia działania są doceniane na rynku.

Nagroda w rankingu e-Gazele Biznesu

Kapituła tego prestiżowego konkursu nagradza przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje firmy w trudnych branżach. Wspomniany ranking dziennika "Puls Biznesu e-Gazele Biznesu jest zestawieniem małych i średnich firm, które prężnie i dynamicznie rozwijają się w branży e-commerce. W tym roku wyróżniono około 300 firm z całego kraju. Są to przede wszystkim niewielkich rozmiarów przedsiębiorstwa.

Kolejne wyróżnienie na koncie marki Noble Lashes

Miejsce w rankingu e-Gazele Biznesu to jednak nie pierwsze wyróżnienie na koncie marki. W październiku tego roku Noble Lashes uzyskała również Małopolską Nagrodę Gospodarczą z rąk Marszała Województwa Małopolskiego Jacka Krupy. Jest to nagroda, której celem jest promowanie najlepszych firm z całego województwa.

W czerwcu tego roku, na konto marki trafiła również nagroda Trojak Olkuski. To cenione wyróżnienie przyznawane firmom działającym w regonie, które pomagają w rozwoju Gminy Olkusz.

Noble Lashes została wyróżniona ponadto w raporcie "The New European Tigers" Deloitte'a. To raport Deloitte i PayPal, w którym analizie poddano aż 13 rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Tym razem markę doceniono z uwagi na budowanie swojej pozycji w sieci. To cenne wyróżnienie, bo o charakterze międzynarodowym.

W ubiegłym roku Noble Lashes znalazła się na pierwszym miejscu wspomnianego już rankingu e-Gazele Biznesu dziennika "Puls Biznesu". Było to pierwsze tak istotne wyróżnienie dla firmy, które zapoczątkowało dobrą passę w tym zakresie. Marka jednak nie spoczywa na laurach i dalej stawia na dynamiczny rozwój, aby spełniać oczekiwania swoich klientów.